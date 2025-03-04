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Русское оружие

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❗️⚡️ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 миллиардов из-за Венгрии, сообщает Politico Данная "пробуксовка" чревата для Киева уже более серьезным спектром последствий.

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