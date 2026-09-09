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SPLETNIK

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В OpenAI заявили о решении одной из "задач тысячелетия" с помощью ИИ, а профессор математики обвинил компанию в краже его гипотезы

В OpenAI заявили о решении одной из "задач тысячелетия" с помощью ИИ, а профессор математики обвинил компанию в краже его гипотезы

В OpenAI объявили, что им удалось решить одну из семи "задач тысячелетия" с помощью ИИ, а профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию в краже его гипотезы.

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