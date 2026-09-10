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Андрей Канчельскис: «Я могу поехать на стажировку в «МЮ», мне Кэррик не откажет. Меня помнят все болельщики – моя фамилия увековечена в гимне клуба»

Бывший полузащитник « Манчестер Юнайтед », главный тренер брянского « Динамо »  Андрей Канчельскис высказался о возможности прохождения стажировки в английском клубе.

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