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Закон, порядок, государство

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В Томской области сотрудники полиции провели межмуниципальный конкурс «Светофорный ринг»

В городе Асино сотрудники Госавтоинспекции, специалисты регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», а также педагоги дополнительного образования из Центра творчества детей и молодежи Асиновского района провели межмуниципальный конкурс для юных инспекторов движения «Светофорный ринг».

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