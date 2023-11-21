У КАМАЗа новая кабина, и спрос на нее растет

КАМАЗ-6350 с новой бронекабиной К-5350 был представлен на форуме «Армия 2022» год назад. Примерно тогда же начались поставки таких грузовиков в войска и, в частности, в зону проведения специальной военной операции.
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