Ольга Серябкина снялась без штанов

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Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.