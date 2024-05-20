Место крушения вертолёта Раиси обнаружено – СМИ

Иранские СМИ сообщают об обнаружении места крушения вертолёта президента страны Раиси.Место жёсткой посадки или крушения вертолёта, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел и другие высокопоставленные лица, обнаружено.