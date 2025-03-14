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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гавриков набрал очки в 3 матчах подряд. У защитника «Лос-Анджелеса» 4+20 и «плюс 14» в 64 играх

29-летний защитник «Лос-Анджелеса» отметился результативной передачей в домашнем матче против «Вашингтона» (3:0).

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