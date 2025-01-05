Вспышка метапневмовируса: в Китае увеличивается заболеваемость среди детей

В Китае произошла вспышка метапневмовируса — заболевания, вызывающего респираторные инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления по контролю и профилактике заболеваний КНР со ссылкой на результаты анализов респираторных проб, проведенных в период с 23 по 29 декабря 2024 года.