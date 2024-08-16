Бывший главный дорожник Челябинска снова не смог выйти из СИЗО

Пока сирота был в детском доме, сосед по коммуналке захватил его комнату. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 16 августа, отказал бывшему председателю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову в изменении мера пресечения.