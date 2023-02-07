Как таксисты убирают любой запах в салоне автомобиля за 40 минут

Лайфхак Эксплуатация Фото: www.cashcarsbuyer.com В салоне любой машины присутствуют запахи: но если одни автовладельцы, увлекаясь ароматизаторами и нейтрализаторами, следят за «чистотой» воздуха, то у других можно, что называется, вешать топор.