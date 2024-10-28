От Донбасса до Закарпатья: 80 лет назад Украину освободили от фашистов

Ровно 80 лет назад советские войска освободили Украину от немецко-фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года завершилась Восточно-Карпатская операция, в ходе которой красноармейцы выбили последние соединения оккупантов из Закарпатья.
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