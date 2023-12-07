Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в сектор Газа войска

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, кандидат на пост президента США на четвертых дебатах претендентов от Республиканской партии, сообщил о готовности направить Вооруженные силы Соединенных Штатов в зону палестино-израильского конфликта для освобождения американцев, остающихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.