Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в сектор Газа войска

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, кандидат на пост президента США на четвертых дебатах претендентов от Республиканской партии, сообщил о готовности направить Вооруженные силы Соединенных Штатов в зону палестино-израильского конфликта для освобождения американцев, остающихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии