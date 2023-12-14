Наш ответ Кэмерону: Приднестровье присоединит к себе Одессу на раз-два

Британия стремится втянуть Кишинев и Тирасполь в конфликт, но делает это не ради Киева. У Лондона свои интересы Михаил Зубов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Владимир Жарихин Украинские политологи предсказывают, что уже этой зимой к вооруженному конфликту на территории незалежной присоединятся Молдавия и Приднестровье.
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