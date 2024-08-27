Роберт Кеннеди-младший заявил, что согласился бы стать директором ЦРУ

Роберт Кеннеди-младший, участвовавший в предвыборной гонке в Соединенных Штатах в качестве независимого кандидата, отметил, что согласился бы стать директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), если бы поступило такое предложение.
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