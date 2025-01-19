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Власти Латвии задумали запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Власти Латвии задумали запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, благодаря которым россияне и белорусы не смогут работать в организациях по управлению объектами критической инфраструктуры.

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