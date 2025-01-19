Власти Латвии задумали запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, благодаря которым россияне и белорусы не смогут работать в организациях по управлению объектами критической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии