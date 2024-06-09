Минздрав Газы сообщил о более 270 погибших в ходе операции Израиля в Нусейрате

REUTERS/Ramadan Abed Минимум 274 палестинца погибли в результате операции Израиля в лагере палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщил минздрав анклава в своем Telegram-канале.
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