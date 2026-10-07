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Мюзикл "Плакса" показали московским педагогам в честь Дня учителя

Мюзикл "Плакса" показали московским педагогам в честь Дня учителя

Пресс-служба НМГ Более 250 учителей и директоров московских школ стали гостями специального показа семейного мюзикла "Плакса" в Московском театре мюзикла.

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