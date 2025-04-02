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Лукашенко о единстве: Союз Белоруссии и России — залог общей победы

Лукашенко о единстве: Союз Белоруссии и России — залог общей победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении к Дню единения Белоруссии и России отметил значимость совместных усилий двух стран в преодолении вызовов времени, подчеркнув успехи в экономическом сотрудничестве и важность культурного и исторического единства.

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