Лукашенко о единстве: Союз Белоруссии и России — залог общей победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении к Дню единения Белоруссии и России отметил значимость совместных усилий двух стран в преодолении вызовов времени, подчеркнув успехи в экономическом сотрудничестве и важность культурного и исторического единства.