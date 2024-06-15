Сунак: ВСУ сами решают, как применять британское оружие

АНГЕЛ АНГЕЛ

Хороший ответ, но кто сказал что у России нет права поставлять вооружение, какое она посчитает нужным "друзьям" англосаксов, жидомасонов, США и их союзников... Ну а навести его у России не будет проблем и выбрать соответствующие цели...