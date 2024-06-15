Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал про использование британского оружия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Сунак: ВСУ сами решают, как применять британское оружие
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Хороший ответ, но кто сказал что у России нет права поставлять вооружение, какое она посчитает нужным "друзьям" англосаксов, жидомасонов, США и их союзников... Ну а навести его у России не будет проблем и выбрать соответствующие цели...
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