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Сунак: ВСУ сами решают, как применять британское оружие

Сунак: ВСУ сами решают, как применять британское оружие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал про использование британского оружия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Хороший ответ, но кто сказал что у России нет права поставлять вооружение, какое она посчитает нужным &quot;друзьям&quot; англосаксов, жидомасонов, США и их союзников... Ну а навести его у России не будет проблем и выбрать соответствующие цели...
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