Косачев: Запад раздражает суверенитет Белоруссии

ТАСС/Сергей Булкин Западные страны раздражает суверенитет Белоруссии. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совета федерации Федерального собрания России, координатор миссии наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев.
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