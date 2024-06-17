С 1 июля собственники жилья удивятся суммам в квитанциях за ЖКУ: «Насчитают по полной» Юлия ЧелкановаС начала июля собственники жилья столкнутся с неприятным сюрпризом в виде увеличения сумм в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.
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