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С 1 июля собственники жилья удивятся суммам в квитанциях за ЖКУ: «Насчитают по полной»

С 1 июля собственники жилья удивятся суммам в квитанциях за ЖКУ: «Насчитают по полной»

С 1 июля собственники жилья удивятся суммам в квитанциях за ЖКУ: «Насчитают по полной» Юлия ЧелкановаС начала июля собственники жилья столкнутся с неприятным сюрпризом в виде увеличения сумм в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.

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