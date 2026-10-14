On Oct. 14, 1884, George Eastman received his first "film" patent No. US306594 A for negative paper, paving the way for the creation of the personal camera.
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