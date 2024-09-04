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Обстановка в Курской области на 4 сентября: Почему Зеленский поклялся «бессрочно удерживать» приграничные территории и что делают украинские заключенные на русской земле

Обстановка в Курской области на 4 сентября: Почему Зеленский поклялся «бессрочно удерживать» приграничные территории и что делают украинские заключенные на русской земле

За сутки подразделения российской армии уничтожили в приграничных районах Курской области до 400 украинских военных.

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