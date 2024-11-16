Актёр Вдовиченков объяснил отличие нового "Противостояния" от советской версии

Актёр признался, что всегда мечтал быть разведчиком.Актёр Владимир Вдовиченков рассказал KP.ru о съёмках нового фильма по популярному в Советском Союзе роману Юлиана Семенова "Противостояние", заявив, что проект является новым взглядом на классическую историю.