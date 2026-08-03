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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух о компенсациях при переходах спортсменов: «Эта практика должна быть везде, в том числе в фигурном катании»

Хореограф Илья Авербух поддержал идею взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов. Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.

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