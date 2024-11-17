Андрей Деркач: Трамп начинает «осушение Вашингтонского болота». До назначения новых членов правительства остается «немного времени»

В результате сокрушительного поражения демократов на всех фронтах (у республиканцев теперь свой президент, обе палаты парламента и Верховный суд), начнется давным-давно анонсированный, но не имплементированный Трампом процесс «осушения Вашингтонского болота».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии