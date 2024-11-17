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Андрей Деркач: Трамп начинает «осушение Вашингтонского болота». До назначения новых членов правительства остается «немного времени»

Андрей Деркач: Трамп начинает «осушение Вашингтонского болота». До назначения новых членов правительства остается «немного времени»

В результате сокрушительного поражения демократов на всех фронтах (у республиканцев теперь свой президент, обе палаты парламента и Верховный суд), начнется давным-давно анонсированный, но не имплементированный Трампом процесс «осушения Вашингтонского болота».

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