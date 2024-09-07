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Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper

Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper

Хуситы сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа, передает принадлежащий йеменскому движению "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.

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