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Квалификация ЧМ-2026. Аргентина примет Перу, Бразилия против Уругвая, Колумбия сыграет с Эквадором

Сборная Колумбии примет Эквадор, Аргентина – Перу, Бразилии сыграет дома с Уругваем. Квалификация ЧМ-2026 Южная Америка 12-й тур Боливия – Парагвай Дата проведения 19 ноября, 23:00, «Estadio Municipal El Alto» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Колумбия – Эквадор Дата проведения 20 ноября, 02:00, «Estadio Metropolitano Roberto Meléndez» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Аргентина – Перу Дата проведения 20 ноября, 03:00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Чили – Венесуэла Дата проведения 20 ноября, 03:00, «Эстадио Насьональ» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Бразилия – Уругвай Дата проведения 20 ноября, 03:45, «Фонте Нова» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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