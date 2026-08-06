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Отъезд в Канаду, громкие заявления и возвращение: как сейчас живёт актёр Алексей Серебряков

Отъезд в Канаду, громкие заявления и возвращение: как сейчас живёт актёр Алексей Серебряков

Сегодня Алексей Серебряков почти не общается с прессой и избегает публичных дискуссий. В его жизни теперь другие приоритеты: плотный съёмочный график в России, обустройство дома в Подмосковье и непубличные благотворительные проекты.

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