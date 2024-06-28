67-летний пенсионер на Кубани не смог обжаловать приговор за зверское убийство бывшей жены

67-летний пенсионер на Кубани не смог обжаловать приговор за зверское убийство бывшей женыАпелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда рассмотрено уголовное дело против 67-летнего Сергея Есипова, который в декабре 2023 года осужден Лабинским районным судом за убийство бывшей супруги к 6 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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