67-летний пенсионер на Кубани не смог обжаловать приговор за зверское убийство бывшей жены

67-летний пенсионер на Кубани не смог обжаловать приговор за зверское убийство бывшей женыАпелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда рассмотрено уголовное дело против 67-летнего Сергея Есипова, который в декабре 2023 года осужден Лабинским районным судом за убийство бывшей супруги к 6 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.