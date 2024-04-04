Ростислав Шапошников: СМИ Офиса Президента обрушились с критикой на американскую конгрессвумен

На «Украинской правде» (работает на Офис Президента) запустили хейт конгрессвумен Виктории Спартц с заголовком «уроженка Украины Спартц не будет голосовать за пакет помощи Киеву в размере $60 млрд» и она «хочет от президента Байдена более четкой стратегии по участию США в войне».