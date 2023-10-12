Вот почему женщина не может всю жизнь быть с одним мужчиной

В наше время уже мало кто верит в "любовь до гроба". Теперь такое в реальной жизни редко встретишь. Остается только смотреть красивые фильмы о вечной любви или рассказывать семейные предания про бабушек и дедушек.
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