НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Очень плохоМетро Петербурга ...
  • Лидия Санникова
    Клоуна жаба задавила... Сам-то только обнаженку показывал...Зеленский ввел са...
  • Grandad
    Горди Хоу забил 44 шайбы в возрасте 41 года.Овечкин забросил ...

NYP: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

NYP: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление 300 тысяч долларов, но находит мало желающих послушать его, сообщает издание New York Post со ссылкой на источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх