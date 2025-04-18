NYP: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление 300 тысяч долларов, но находит мало желающих послушать его, сообщает издание New York Post со ссылкой на источник.