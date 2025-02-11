Жена Галустяна показала фигуру в купальнике

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Жена шоумена Михаила Галустяна Виктория показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).