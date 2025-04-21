Новая схема аферы: Мошенники крадут деньги через фальшивые аккаунты

Мошенники создают фальшивые аккаунты, чтобы похищать деньги и данные жертв. По словам Андрея Бийчука из МТС, они используют продвинутые методы, начиная с тщательного сбора информации, и заканчивая звонками с просьбами предоставить коды из смс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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