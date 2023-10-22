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Закон, порядок, государство

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В Новороссийске перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

В Новороссийске перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску  завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении приезжих из Славянского, Крымского и Красноармейского районов края в возрасте от 19 до 26 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.

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