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Новосибирская область занимает третье место по младенческой смертности в СФО

Новосибирская область занимает третье место по младенческой смертности в СФО

С января по ноябрь минувшего года в регионе умерли 96 детей в возрасте до одного годаНовосибирская область по итогам 11месяцев минувшего года заняла третье место по младенческой смертности в Сибирском федеральном округе.

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