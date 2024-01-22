Новосибирская область занимает третье место по младенческой смертности в СФО

С января по ноябрь минувшего года в регионе умерли 96 детей в возрасте до одного годаНовосибирская область по итогам 11месяцев минувшего года заняла третье место по младенческой смертности в Сибирском федеральном округе.
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