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Рябков: РФ ответит на планы США разместить ракеты в Германии

Рябков: РФ ответит на планы США разместить ракеты в Германии

Global Look Press/US Navy/via Globallookpress.com Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия обязательно ответит на планы США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ.

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