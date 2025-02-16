Песков назвал Украину плохим слугой США

Россия всегда рассматривала Украину, как равноправного партнера, тогда как США сделали из нее слугу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, выдержки из которой опубликованы в его Telegram-канале.