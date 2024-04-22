Аналогов этой новинке нет. В России создан антидрон «Гюрза» с ИИ

В России создали портативный антидрон «Гюрза», который оснащен искусственным интеллектом и может самостоятельно принимать решение о включении и выключении нужных частот для подавления беспилотных летательных аппаратов.
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