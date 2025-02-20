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Несекретные материалы

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Вашингтон не оставил Киеву вариантов в конфликте – Bloomberg

Вашингтон не оставил Киеву вариантов в конфликте – Bloomberg

Нападки на Зеленского также могут быть попыткой Трампа усилить давление на Киев, чтобы он согласился на сделку по передаче США того, что может составить миллиарды будущей прибыли от прав на разработку полезных ископаемых.

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