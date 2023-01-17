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Троих граждан Узбекистана обвинили в создании ОПГ для легализации мигрантов в Петербурге

Подозреваемых задержали еще в августе 2022 года. Сейчас они находятся в СИЗО. Новое уголовное дело завели 16 января на трех граждан Республики Узбекистан, которые занимались незаконной регистрацией мигрантов на территории Петербурга в 2022 году.

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