Напавший на медиков хулиган стал фигурантом уголовного дела

Он угрожал ножом фельдшеру «Скорой помощи» У дома 9 корпус 2 по улице Антонова-Овсеенко в Невском районе Петербурга агрессивный мужчин напал на бригаду медиков, сообщила в Телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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