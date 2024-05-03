FT: страны ЕС боятся, что заморозка активов России вызовет волну репараций

Члены Евросоюза опасаются изымать замороженные активы России по нескольким причинам. В случае переговоров с Украиной страна попросит заложенные деньги обратно, а другие государства потребуют выплаты репараций за конфликты прежних лет, сообщило издание Financial Times.
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