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FT: страны ЕС боятся, что заморозка активов России вызовет волну репараций

FT: страны ЕС боятся, что заморозка активов России вызовет волну репараций

Члены Евросоюза опасаются изымать замороженные активы России по нескольким причинам. В случае переговоров с Украиной страна попросит заложенные деньги обратно, а другие государства потребуют выплаты репараций за конфликты прежних лет, сообщило издание Financial Times.

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