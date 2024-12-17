"Зачем ты меня бьёшь?": В Мурманске узбек отрабатывал удары на стариках и детях

О чём уже и говорили и предупреждали что если животных пускать в нашу страну они будут заниматься геноцидом девяносто первый год никак не повлиял на мышление нашего руководства резня девяностых дальше будет продолжаться только уже внутри нашей страны. Отсутствие разума у нашей власти и бездействия, будет приводить к революции в нашей стране, придётся нашим гражданам браться за оружие и защищать свою территорию. Безумству лоббирования интересов инародцев будет предел или нет ?!

Игорь Самаров

Я вот понять не могу, у всех этих детей, стариков, других жертв ослоебов, вообще родственников нет?! Почему черножопые щенки ещё живые?! Почему шаурмячные мастурбеки ещё не сгорели в этой самой шаурмячной?! Почему земля не горит под ногами мастурбеков?! Что творится со взрослыми людьми??? Неужели вы не видите, что ваших детей, внуков приучают ко всему ослоебскому??? То праздник плова! То танцы! Потом - свинину в садике, школе нельзя! До новогодней ёлки, и то доебались! Имамы в ВУЗах студентов в исламисты зазывают! Ваших матерей, жён, дочерей оскорбляют, насилуют, убивают - а ебанутые степашки бегут с заявлением в полицию, которая крышует все эти диаспоры! Даже если под давлением общественности дадут мастурбеку пять-семь лет, то будет он на зоне жить не хуже, чем вы на свободе! Так как диаспора проплатит! И выйдет по УДО! Государство, в лице президента и правительства взяло курс на чурбанизацию России! Неужели этого не видно??? Хотя, я вполне допускаю, обязательно найдутся очень-очень наивные идиоты, которые скажут, что это всё не так! Путин не при чём! Просто он этого не знает! А вот когда узнает, он обязательно всё порешает - убиенных оживит! Изналованным - девственность вернет! И т.д., и т.п.