Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 7,764 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), поднявшийся на седьмую строчку рейтинга с восьмой и чье состояние увеличилось на 3,1 миллиарда долларов — до 16,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).