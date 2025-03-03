Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 7,764 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), поднявшийся на седьмую строчку рейтинга с восьмой и чье состояние увеличилось на 3,1 миллиарда долларов — до 16,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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