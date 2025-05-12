Арест имущества беглых иноагентов послужит уроком другим

Законопроект об ужесточении административной ответственности для лиц, которые совершают преступления против России, но находятся при этом за рубежом, рассмотрение которого Госдумой анонсировал Вячеслав Володин, будет иметь двойное действие: позволит применять справедливое наказание к самим правонарушителям и послужит предостережением всем остальным.