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На «Планерной» метро поздравят с юбилеем знаменитые телеведущие

Услышать праздничное поздравление от спортсменов в поездах столичного метро можно будет в день рождения метро 15 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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