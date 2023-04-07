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Sohu: Россия послала Западу важный сигнал, увеличив производство боеприпасов в 7 раз

Sohu: Россия послала Западу важный сигнал, увеличив производство боеприпасов в 7 раз

Страны НАТО были удивлены, получив от России важный сигнал насчет боеприпасов. Об этом написали авторы китайского издания Sohu.

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